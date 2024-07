INTERVJUU Armeenia välisminister: ELi vaatlusmissioon ja rahuprotsess muudavad Vene vägede kohaloleku tarbetuks

Lääne ja Euroopa Liiduga suhete süvendamise aluseks on ühised väärtused ja demokraatlikud reformid.

Armeenial on olnud mitu uut kokkulepet Euroopa Liidu ja USAga ning samuti räägite üha enam sellest, et soovite võimalikult lähedasi suhteid ELi ja Läänega. Milline on teie arvates Lääne roll Armeenia jaoks nii üldiselt kui ka julgeolekumõõtmes?

Me oleme tõesti keset protsessi, mille käigus süvendame märkimisväärselt oma suhteid ELi ja selle liikmesriikidega. Viimaste kuude jooksul oleme välja töötanud ja rääkinud ning kokku leppinud mitmete uute vahendite ja mehhanismide üle. Nüüd töötame dokumendi kallal, mille pealkiri on «Uus partnerluskava».

Meil on olemas CEPA leping – Ulatuslik ja Laiendatud Partnerlusleping –, kuid see, mida me nüüd arutame, läheb oluliselt kaugemale CEPA lepingu raamistikust.