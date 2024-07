ÜLEVAADE Joe Bideni kampaaniast kõrvale astumist ei tasu ootama jääda

Praegu puudub selge mehhanism Bideni asendamiseks partei kandidaadina – ta võitis juba eelvalimistel rohkem kui piisavalt delegaate, et kindlustada oma kandidatuur enne demokraatide üleriigilist kongressi augustis, kirjutab BBC. Siiski leidub demokraatidel viise, kuidas valimissedelile mõne teise demokraadi nimi saada.

Kui Biden otsustaks ise pensionile minna, oleks teise kandidaadi leidmine suhteliselt lihtne. Kui ta aga ei nõustu ise kõrvale jääma, mis on väga tõenäoline, on see protsess raske ja võib inetuks minna.