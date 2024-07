ÜLEVAADE Leiboristide edu sundis toore juba enne hääletust kaotust möönma

Viimaste küsitluste kohaselt ootab leiboriste eesotsas Keir Starmeriga ees ajalooliselt suur võit ning toore peaminister Rishi Sunaki juhtimisel seninägematu häving. Uuringufirma Survation teatas, et on Tööpartei mäekõrguses edus 99 protsenti kindel ning ennustas, et võimust ligi poolteist kümnendit eemal olnud vasakpoolsed saavad 650-liikmelises alamkojas umbes 484 kohta, vahendas The Independent.