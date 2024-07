KELL TIKSUB Biden tunnistab, et tal on vaid mõni päev enda presidendikõlbulikkuse tõestamiseks

The New York Timesiga rääkinud allikad ütlesid, et kuigi Biden on jätkuvalt otsustavust täis pürgida uuesti demokraatide presidendikandidaadina riigipeaks, mõistab 81-aastane veteranpoliitik, et tema saatus ripub pärast katastroofilist etteastet valimistdebatis hapra niidi otsas ning ta peab kiiresti näitama, et mure tema tervise ja vaimse võimekuse pärast on alusetu.