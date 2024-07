Soome muuseumist varastati 34 töökorras käsitulirelva

Uurimist juhtiv Sise-Soome politseiteenistuse kriminaalkomissaar Kari Aaltio kinnitas avalik-õiguslikule ringhäälingule Yle, et kõigist varastatud relvadest on võimalik tulistada. Kuigi röövi hetkel polnud neist üheski laskemoona, on võimalik neile sobivaid padruneid hankida. Kaasa viidud relvad on eri vanusega.

«Kõik on käsitulirelvad, nii et neid on lihtne näiteks tänaval kaasas kanda. Karta on, et nad satuvad kurjategijate kätte,» lisas Aaltio.