Mai lõpus tehtud foto näitab elu rohingjate põgenikelaagris Ukhias, mis asub Bangladeshis kaguosas Cox's Bazari piirkonnas. Mässulised rohingja rühmitused Bangladeshis on samuti värvanud jõuga sadu noori rohingja mehi ja poisse, et saata neid võitlema naaberriigis Myanmaris tegutseva mässulise Arakani Armee vastu, mis on sealse huntaga pidanud edukaid lahinguid.

Foto: AFP / Scanpix