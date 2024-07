Sunak, kes näis olevat väsinud ja nukker, tunnistas varahommikul oma partei lüüasaamist, kirjutab The New York Times.

Ta ütles, et on helistanud leiboristide juhile ehk ametisse astuvale peaministrile Keir Starmerile, et teda õnnitleda. Sunak, kes võitis oma kohalikus valimisringkonnas, ütles, et sõidab Londonisse, et anda kuningas Charles III-le ametlik lahkumisavaldus.