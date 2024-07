Trumpi liitlane Nigel Farage valiti esimest korda Briti parlamenti

Farage, kes oli agar Brexiti toetaja ning USA endise presidendi Donald Trumpi usaldusisik, sai parlamendi liikmeks kaheksandal katsel, kui võitis oma valimisjaokskonnas 46,2 protsenti häältest, kirjutab CNN.

Farage võitis Essexi krahvkonnas Clactonis enam kui 8000 häälega lähima rivaali ees. Varem Ühendkuningriigi Iseseisvusparteid (UKIP) ja Brexitiparteid juhtinud Farage on seni edutult parlamenti kandideerinud seitse korda.

Farage üllatas valijaid, kui teatas kuu aega tagasi, et plaanib kandideerida, olles algul selle välistanud. Tänu sellele suurenes ka Reform UK toetus kogu riigis.

«Minu plaan on järgmise paari aasta jooksul üles ehitada massiline rahvuslik liikumine, mis on loodetavasti 2029. aasta üldvalimisteks piisavalt suur, et tõsiselt kandideerida,» ütles Farage pärast tulemuste väljakuulutamist.

Ta lisas, et Briti poliitika paremtsentris on tohutu auk ja tema peab enda tööks see täita.

Enamik hääli on nüüd kokku loetud ning tulemused näitavad, et Reform UK on võitnud parlamendis vähemalt neli kohta.

Lisaks Clactonile on nad võidu saanud Norfolkist Great Yarmouthist, Lincolnshire'ist Bostonist ja Skegnessist ning Nottinghamshire'ist Ashfieldis.