AK Semiootiliste märkide terror, mis tapab Ukrainas ja murrab saatusi Venemaal

Ajuti tundub, et üks on teisest lahutamatu: mida õõvastavam on hävingu ja surma bakhanaal Ukrainas, seda naljakamad, grotesksemad ja armetumad on uudised Venemaalt endalt. Sellised, nagu näiteks BRICSi mängud, mis äsja Kaasanis lõppesid.