Rumeenia kohus teatas täna, et Tate'ile anti luba riigist lahkumiseks, kuni mees ootab kohtult ametlikke süüdistusi inimkaubandust puudutavas kohtuasjas. 37-aastasel suunamudijal on nüüd võimalik Euroopa Liidu piires reisida, vahendab The Guardian.