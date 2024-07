ÜLEVAADE Starmer lubas seada Ühendkuningriigi kõigi elanike huve teenivale kursile

Oma esimeses sõnavõtus valitsusjuhina püüdis Starmer süstida inimestesse tulevikulootust. «Kui ma küsiksin teilt praegu, kas te usute, et Suurbritanniast saab teie laste jaoks parem [riik], siis ma tean, et paljud teist ütleks «ei». Ja seepärast võitleb minu valitsus iga päev selle nimel, et te usuks seda jälle,» lausus ta ametiresidentsi juurde saabudes. «Nüüdsest alates on teil valitsus, mida ei koorma doktriinid, vaid mida juhib vaid otsustavus teenida teie huvisid.»