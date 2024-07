Prantsuse paremäärmuslasest kandidaatide seas on Putini austajaid, holokausti eitajaid ja rassiste

Marine Le Peni paremäärmuslik Rahvuskogu (RN) on üritanud muuta oma partei mainet ning jätta muljet, et nad parketikõlbulik partei, kuid kui vaadata lähemalt partei kandidaate täna toimvatel valimistel, siis leidub nende seas holokausti eitajad, Venemaa riigipea Vladimir Putini austajad ja rassiste, vahendab Politico. Seejuures on rassistlike juhtumite arv valimiskampaania ajal olnud tõusuteel ning võimalik paremäärmuslik valitsus mobiliseerib mitmeid valijaid ja aktiviste.