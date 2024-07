Vasakliidule järgnesid president Emmanuel Macroni tsentristide koalitsioon Ensemble (Koos) 163 kohaga ja alles seejärel Marine le Peni parempopulistlik Rahvuskogu (RN) 143 kohaga. Seega õnnestus tsentristidel ja vasakliidul taktlikaliste valimistest tagasiastumiste ning Prantsuse valijatel taktikalise valimisega ära hoida kardetud paremäärmuslaste valimisvõit. Valitsuse moodustamiseks on vaja aga luua koalitsioone, mis ähvardab olla kõigi jõudude jaoks raske ning võib viia patiseisuni. Võimalik on aga ka mõõdukate koalitsioon või vasakpoolsete- või tsentristide vähemusvalitsus.

Kuigi paljudes teistes riikides on koalitsioonivalitsused tavapärased, siis pole Prantsusmaal aastakümneid kogemust erinevate osapoolte koalitsiooniga. HEC Pariisi ärikooli majandusteadlase ja rahvusvahelise õiguse professori Armin Steinbachi kohaselt on valimiste järel kõige tõenäolisem ummikseis ning et selle lahendamine lähiajal pole tõenäoline, vahendab The Guardian.