INTERVJUU USA suursaadik: kaks protsenti SKTst peaks praegu tulema juba kõigilt

Kenti sõnul on NATO tänaseks seisus, kus riigid panevad senisest rohkem raha kaitsele ja heidutusele ning on värskendanud piirkondlikke kaitseplaane. «Me ei vaata ainult tagasi,» lubas ta alliansi 75. sünnipäeva tähistava tippkohtumise kohta möödunud nädalal Postimehele antud intervjuus.

«Samal ajal on väga selge, et Ukraina defineerib väljakutse, millega seisame silmitsi kõik,» nentis Kent. «Me tahame, et Ukraina võidaks ja see tähendab rohkem tegemist.»

«Kolmas põhiteema on partnerlused. Meie juurde tulevad olulisemate India ja Vaikse ookeani piirkonna maade liidrid: Jaapanist, Korea Vabariigist, Austraaliast, Uus-Meremaalt, sest Euroopa julgeolek on aina enam seotud India ja Vaikse ookeani julgeolekuga,» lisas ta. «See on väga selge, arvestades seda, et president Vladimir Putin käis just Põhja-Koreas, Hiina panust Vene kaitsetööstusse, Põhja-Korea laskemoona ja Iraani droone.»