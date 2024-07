KOMMENTAAR Möödunud valimisnädal oli edukas Euroopa vasakjõududele

Suurbritannia ja Prantsusmaa üllatusvalimistel eeldati, et vastavalt valitsevatel tooridel või liberaalidel on taskust välja käia mingi kaart, miks oli vaja neid valimisi mõlemas riigis just nüüd esile kutsuda. Teine variant oli, et tegelikult läksid riigijuhid lihtsalt välja riskile, mis võib nende jaoks ka halvasti lõppeda.