Kui NATO peasekretärilt Jens Stoltenbergilt päev pärast Orbáni visiidi teadet toimunud tippkohtumise eelpressikonverentsil selle kohta uuriti, alustas too tõdemusest, et ungarlane on ennegi Moskvas käinud.

«Ta on neil puhkudel meid sellest informeerinud. Me ka arutasime tema visiite peale tema naasmist. Ungari on meid informeerinud sellest eelseisvast visiidist ja ma eeldan, et kui Viktor Orbán külastab Washingtoni tippkohtumist, leidub võimalusi arutada ja tegeleda aruteludega, mis tal olid Moskvas,» jätkas Stoltenberg.