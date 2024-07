KIIEVI LASTEHAIGLA POMMITAMINE Lapsed olid paanikas ja nutsid, vanemad viskusid haigetele lastele, et neid kaitsta

Ohmatdõti lastehaigla juht Volodõmõr Zovnir ütles The Guardianiga rääkides, et tegemist oli rutiinse hommikuga ning õhuhäire kõlamise ajal olid töötajad kogunenud koosolekule, mille tõttu nad tormasid välja, et viia lapsed varjualustesse.