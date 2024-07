POSTIMEES WASHINGTONIS NATO moonamure algab Hiina puuvillapõllult

Paar tundi varem Postimehega rääkides tõi Eesti NATO esinduse kaitsenõunik Mariliis Gross aga Hiina näiteks kui riigi, millest liitlasriikide kaitsetööstused tõsiselt sõltuvad. Näiteks sellisest laskemoona baastoorainest nagu puuvillalintrid imporditakse 70 protsenti Hiinast. «Nüüd on hakatud mõtlema sellele, kas see on risk, kas peab vähendama, kust saab asemele,» nentis Gross.