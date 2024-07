POSTIMEES WASHINGTONIS 23 lubaduse täitjat – kas saavutus või läbikukkumine?

NATO poliitika planeerimise juht Benedetta Berti meenutas mõttekoja Atlantic Council tippkohtumise eelüritusel, et 2014. aastal, kui Walesi tippkohtumisel niisugune lubadus anti, tundus see pigem ambitsioonikas. «Jõudmine selle juurest, et 2014. aastal kulutas vaid kolm liitlast kaks protsenti, selle juurde, et nüüd kulutab 23 kaks protsenti, on juba suur saavutus,» leidis ta.