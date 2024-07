ÜLEVAADE Raketirünnak sundis vähihaiged lapsed Kiievi tänavale tilgutite alla

Zovnir kirjeldas The Guardianile: «Kuulsime lähedal plahvatust ja liikusime turvalisemasse kohta ning siis tabas meid teine plahvatus. Jooksin erakorralise meditsiini osakonda ja palusin arstidel kohe hakata haavatuid aitama.» Osakonna meditsiiniõde Tanja Lapšina ütles, et neil õnnestus viia lapsed varju vaid mõni minut enne raketitabamust. «See oli täielik kaos. Lapsed olid paanikas, nutsid punkris. Seda ei saa sõnadesse panna. See on kohutav. Ma siiamaani veel värisen,» sõnas ta.