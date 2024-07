Putin kuulutas Navalnaja tagaotsitavaks

Kohtu teatel kiideti heaks uurijate taotlus rakendada ennetusmeetmeid, milleks on kahekuune kinnipidamine.

Navalnaja on lubanud jätkata oma abikaasa, veebruaris vanglas surnud opositsioonijuhi Aleksei Navalõi tööd.

Navalnaja kommenteeris tagaotsitavaks kuulutamist, öeldes: «(Vene režiimi juht) Vladimir Putin on mõrvar ja sõjakurjategija. Tema koht on vanglas.»

Tema meeskond aga märkis, et Moskva Basmannõi kohtu selline samm on paras tunnustus Julia meelekindlusele jätkata Aleksei võitlust.

Navalnõi organisatsioonid on Venemaal keelustatud, need on kuulutatud äärmuslikeks ja kantud musta nimekirja.