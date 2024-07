Hiinas üritas mees oma pükstes riiki smugeldada üle saja mao

Mees üritas roomajaid peita oma pükstes, vahendas The Guardian.

«Kontrollimisel avastasid tollitöötajad, et reisija pükste taskutes olid kuus nööriga kinnitatud ja üleni teibitud riidest kotti,» teatas tolliamet avalduses. «Kui lahti tehti, olid igas kotis erineva kuju, suuruse ja värviga elusad maod.»

Juhtumist on liikvel ka video, kus on näha kaht piirivalvurit sisse vaatamas kilekottidesse, kust on näha roosasid, punaseid ja valgeid madusid.