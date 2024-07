«Need varud saadetakse välismaale ja Põhja-Korea ametniku jaoks on välismaalane peamiselt loll, keda tüssata,» märkis Kookmini ülikooli uurija Fjodor Tertitski väljaandele iStories. «Nad näevad Putinit tõenäoliselt samamoodi nagu iga teist välismaalast, nii et kui neil on võimalik saata neile ilma jama tekitamata midagi madalakvaliteedilist, siis seda nad ka teevad.»

Nii mõnedki Kremli-meelsed Telegrami kanalid on juba pikalt kurtnud Põhja-Koreast saabunud suurtükimürskude kvaliteedi üle. Moonaga on erinevad probleemid alates sellest, et püssirohi ise on kehva kvaliteediga, kuni selleni, et seda on pandud mürsu sisse liiga vähe.