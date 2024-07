Orbáni suurim konkurent tegi Kiievi lastehaiglale suurannetuse

«Peaministril on lubatud reisida maailmas ringi ja teeselda, nagu ta looks rahu, aga meie usume kolm korda ümber maailma tiirutamise asemel tegudesse. Me oleme teistsugused,» rõhutas opositsioonipoliitik. Tema sõnul oleks aga Orbán pidanud Kiievit juba varem külastama.

Samas lisas Magyar, et on nõus Ungari valitsusega, et ükski relvasaadetis Ukrainasse ei tohiks minna läbi Ungari, kuna see võib tema arvates muuta Ukrainas elava ungari kogukonna vaenlase sihtmärgiks. Ta rõhutas, et teistel riikidel on suveräänne õigus saata Ukrainale relvi.