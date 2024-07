Naised leiti teisipäeval Londonist loodes Busheys ühest majast raskelt haavatuna. Politsei ja kiirabi püüdsid neid päästa, kuid kõik surid sündmuspaigal. Briti väljaanne The Telegraph teatas kolmapäeval, et tapetud naised olid rahvusringhäälingu BBC programmi Five Live spordikommentaatori John Hunti elukaaslane ja kaks tütart.