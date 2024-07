VIDEO Indias hukkus bussi ja piimaveoki kokkupõrkes 18 inimest

Kokkupõrge toimus Uttar Pradeshi osariigi kiirteel, mille tõttu hukkus vähemalt 18 inimest ja 19 vigastatut toimetati haiglasse, ütles politseiametnik Arvind Kumar, lisades, et vigastatute seisund on teadaolevalt stabiilne. Buss sõitis põhjapoolsest Bihari osariigist New Delhisse.