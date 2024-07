ISW: ukrainlased suruvad vastu ja Putin ei taju rindel toimuvat

ISW andmetel on Ukraina kaitsjad alates mai keskpaigast läbi viinud taktikaliselt olulisi ja edukaid operatsioone Harkivi oblasti põhjaosas ning Kreminna suunal.

Kuigi Ukraina relvajõud pole initsiatiivi haaramiseks vajalikke ulatuslikke vastulööke veel andnud, suurendavad nende taktikalised operatsioonid Vene armee kaotusi ega lase okupantidel aeglast ja kurnavat pealetungi jätkata. Sealjuures sundisid vasturünnakud Harkivi oblastis venelasi oma üksikuid üksusi ümber paigutama kaugemale kohast, kus nende peamine juhtimiskeskus on hüpoteetiliselt asunud.

«ISW täheldas, et Venemaa paigutas juuni keskel Harkivi oblasti põhjaossa ümber 810. merejalaväebrigaadi ja 9. motolaskurbrigaadi pataljoni taktikalise rühma osad, samas kui teised 810. jalaväe ja 9. motolaskurbrigaadi üksused jäid Krõnki ja Toretski lähedusse," seisab ülevaates.

ISW ekspertide arvates näitab samade suurüksuste jagunemine ja paigutamine eri kohtadesse, et okupandid hakkavad tundma vasturünnaku survet. Lisaks kinnitab see, et rindejoon ei ole nii staatiline, kui Venemaa valitseja Vladimir Putin usub.