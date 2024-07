Leedu julgeolekujuht: Valgevene on hakanud Leedu kodanikke röövima

«Oleme olukorrast teadlikud ja see on muret tekitav. Ma hindan seda nii, et Valgevene režiim on ilma põhjuseta läinud üle Leedu kodanike röövimisele,» ütles julgeolekujuht neljapäeval uudisteportaalile 15min antud usutluses. «Meie arvates on see täielik jama. See on väga vale.»

Ta rõhutas, et see juhtum näitab, et Valgevene režiim on tõepoolest valmis Leedu kodanikke röövima.

«Ilmselt tuleb teatud meetmeid ja reaktsioone ka Leedu võimudelt,» ütles Jauniškis.

Valgevene opositsiooniportaal afn.by ja telekanal ONT teatasid, et Druskininkai sanatooriumi Belorus töötaja Elena Romanauskienė mõisteti süüdi salajases tegevuses. Teda süüdistatakse puhkusel viibivate külaliste, sealhulgas Valgevene kõrgete ametnike kohta käiva teabe korduvas edastamises.

Väidetavalt värbasid Leedu luureteenistused ta rohkem kui kümme aastat tagasi.

Leedu välisministeerium teatas BNSile, et on olukorrast teadlik, kuid rõhutas, et tal pole põhjust arvata, et süüdistused on põhjendatud.

Uudisteportaal 15min vahendas, et Valgevene võimud võisid Romanauskienė kinni pidada mullu, kui ta käis Valgevenes oma pereliikmeid külastamas.

Afn.by märgib, et Leedu kasuks luuramise eest mõisteti üheksaks aastaks vangi ka Valgevene sanatooriumi endine peaarst Andrei Kobel. Valgevene KGB vahistas ta 2022. aasta lõpus.