Europarlamendi liberaalid nõuavad Ungari eesistumise peatamist

«Tema nii-öelda rahumissioon on julgeolekuoht, tema isoleeritud suhtlusstiil on vaid suitsukate tema enda huvide jaoks, ta ebaõnnestub haledalt. Venemaa hiljutised rünnakud, sealhulgas Kiievi lastehaigla vastu, 48 tundi pärast nii-öeda rahumissiooni, on lihtsalt vastikud,» sõnas Hayer.

Fraktsioon pöördus selleks Euroopa Ülemkogu veel ametisoleva presidendi Charles Micheli poole. «Palume, et Charles Michel selgitaks Euroopa Ülemkogu kohustusi ja volitusi välisasjade vallas, rõhutades, et ülemkogu peab oma asjad korda tegema. Ootan, et ülemkogu president ütleks selgelt, et Orbán ei räägi ELi nimel,» märkis fraktsioon.