Rumeenias tappis karu 19-aastase neiu eriti jõhkral moel

Rumeenia peaminister Marcel Ciolacu teatas tragöödia järel, et kutsub parlamendi suvepuhkuselt tagasi, et arutada võimalikke uusi samme tulevaste karurünnakute ärahoidmiseks, vahendas Reuters.

Keskkonnaminister Mircea Fechet on teinud ettepaneku suurendada jahilubade arvu pruunkarude küttimiseks – alguses pakkus ta välja, et igal aastal võiks väljastada 500 luba, arvu aga hiljem vähendati.

Märtsis ütles keskkonnaminister, et viimase 20 aasta jooksul on Rumeenias pruunkarud tapnud 26 inimest. Arvatakse, et rünnakute kasvu põhjuseks on inimeste käitumine, sealhulgas linnastumise kasv karude looduslike elupaikade lähistel, metsaraie ja kliimamuutused. Mägistel aladel mängivad rolli radade äärde jäetud toit ja prügikastid.