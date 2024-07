ÜLEVAADE Biden on kaotamas Kongressi – ja Hollywoodi – toetust

Kõigest mõne nädala eest osales Hollywoodi megastaar ja Bideni üks nimekamaid toetajaid George Clooney presidendi kampaaniaüritusel Los Angeleses. Kolmapäeval teatas Clooney aga New York Timesis ilmunud arvamusloos, et Bidenil on aeg loobuda Valgesse Majja tagasi kandideerimisest.