«Orbáni seisukoht oli, et Ukraina ei peaks saama NATOsse. Mina olin kohe pärast teda ja sain neid väiteid ümber lükata,» kirjeldas Kallas. «Ta tõi näiteks erinevad NATOga liitumised, et see oleks justkui teistmoodi. Ma vaidlesin vastu ja ütlesin, et see just näitabki, et NATO on tegelikult rahutooja. Seal, kus on NATO, seal sõda ei ole.»