Austraalia sõjaväelane osutus Venemaa spiooniks

Austraalia peaminister Anthony Albanese ütles, et riigi julgeolekuagentuurid on teda juhtumist põhjalikult teavitanud, kuid käimasoleva kohtuprotsessi tõttu loobus ta täpsest kommenteerimisest.

Austraalia föderaalpolitsei komissar Reece Kershaw ütles, et paar oli enne väidetavat kuritegu Austraalias viibinud rohkem kui kümme aastat ja mõlemad said kodakondsuse mitu aastat tagasi.

Nii Kershaw kui ka riikliku luureteenistuse ülem Mike Burgess keeldusid pressikonverentsil vastamast küsimustele, milliste dokumentidega tegemist võis olla. Samuti selle kohta, kuidas võimud võimalikust kuriteost teada said. Burgess vaid nentis, et spionaažioht on kogu aeg olemas.

«Mitmed riigid püüavad varastada Austraalia saladusi. Me ei saa olla naiivsed ja me ei saa olla endaga rahul,» tõdes Burgess. «Kui te siin riigis luurate, siis me jälgime teid. Kui teie järele selles riigis luuratakse, siis me otsime teid üles,» lisas ta.