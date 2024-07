VALI MIND! Venezuela president Maduro figureerib valimissedelil 13 korda

Venezuela valimiskorraldus näeb ette, et elektroonilistel valimissedelitel kujutatakse lisaks kandidaadi nimele ka tema pilti. See on aga tekitanud kentsaka olukorra, kus ametisolev president Nicolas Maduro figureerib valimissedelil koguni 13 korral, vahendab AP.

Põhjuseks on asjaolu, et justnimelt nii palju erinevaid väiksemaid ja suuremaid poliitilisi rühmitusi ning erakondi on Maduro üles seadnud presidendikandidaadiks. Paar tema vastaskandidaati, nagu režiimimeelne Luis Martinez on sedelil kuuel korral. Ainus opositsooniline kandidaat, kes evib tõelist võidušanssi, on eksdiplomaat Edmundo González Urrutia, kes on üles seatud kolmel korral.

«Mul hakkab pea ringi käima, kui näen sellel sedelil nii palju Madurosid, kuid ma tean, et tegelik oht on kandidaatides, kes meid ei esinda,» ütles 38-aastane kontoritöötaja Sonia Guevara, viidates mõnele näilisele opositsioonikandidaadile, kellel on tegelikult tihedad sidemed valitsusega.

Pealinna Caracase tänavatel jagatakse lendlehti, millel on kujutatud presidendikandaadid sarnaselt valimissedelile. Foto: JUAN BARRETO/AFP/Scanpix

Inimõiguste olukorra monitoorimisega tegeleva USA organisatsiooni WOLA Venezuela direktori Laura Dibi sõnul võib 13 Maduro pilti valimissedelil anda talle eelise, kuna teda on valijal visuaalselt kõige lihtsam tuvastada. Kuna opositsioonil ei ole arvestavat ligipääsu meediaväljaannetele, ei ole neil võimalik ka piisavalt hästi selgitada valijatele, mille järgi valima peaks, lisas ta.

Dibi sõnul on probleeme veelgi: näiteks kasutavad osad poliitilised grupid oma kandidaadi juures samu värve mis Maduro juhitav Ühendatud Sotsialistide partei.