Leedu alandas oma poliitilist esindatust ELi kohtumistel Ungaris

«Praegu oleme lihtsalt otsustanud alandada oma osalust Ungaris poliitilisel tasandil,» ütles Pavilionis sel nädalal BNSile. Tema sõnul on see seisukoht kokku lepitud nii valitsuse kui presidendiga.

BNSi allikad ütlesid, et Leedu otsustas jätta osalemata ministrite tasemel Budapestis korraldatavatel mitteametlikel nõukogudel, kuid saab saata sinna aseministrid.

Orbán vihastas ELi juhid välja, kui läks oma eesistumise esimesel päeval etteteatamata visiidile Ukrainasse, et lennata paar päeva hiljem Moskvasse kohtuma Venemaa diktaatori Vladimir Putiniga.

Orbán ja Putin esitasid kahepoolsel alusel korraldatud visiiti Venemaale eksitavalt ELi lipu all toimuvana.

«See ei ole mitte ainult vastuvõetamatu, vaid rikub ka mitut tipptasandi poliitilist kokkulepet, näiteks Putini režiimiga suhtlemisest keeldumise kohta, mis võeti vastu koguni ülemkogus. [---] See (visiit Moskvasse – BNS) ei ole ELi seisukoht ja see on meie seisukohtadega vastuolus,» ütles Pavilionis.