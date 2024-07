POSTIMEES WASHINGTONIS Ukraina kaitseb end seotud kätega

President Volodõmõr Zelenskõi argumenteeris pressikonverentsil: «Me teame, kus nad on, me teame, millisest sõjaväebaasist nad meid ründavad, ja kui nad meid ründasid ja tapsid meie lapsi haiglas, siis see on sõge küsimus, et miks me ei või vastata ja rünnata konkreetselt neid inimesi, selles sõjaväebaasis, kust see juhitud pomm lennukil või raketiga tuli, võttes meid sihtmärgiks ja tappes meie lapsed.»