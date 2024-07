FBI: Trumpi tulistaja oli 20-aastane Pennsylvania elanik Thomas Matthew Crooks

Mees, kes tulistas laupäevasel kampaaniaüritusel USA endist presidenti, oli 20-aastane Pennsylvania elanik Thomas Matthew Crooks, teatasid FBI ametnikud. Väidetavalt elas Crooks Bethel Parkis, mis on Butlerist, kus tulistamine toimus, ligi tunni pikkuse sõidu kaugusel.

Rojek lisas, et FBI on tulistaja esialgselt tuvastanud ning pole põhjust arvata, et oht kestab.