Melania Trump: tulistaja oli «koletis»

Avalduses sõnas endine esileedi, et mõtleb ameeriklaste peale ning loodab, et julgus ja terve mõistus muudab rahva nüüd üheks tervikuks.

«Kui ma vaatasin, kuidas mu abikaasa Donaldit tabas vägivaldne kuul, siis mõistsin, et nii minu kui ka Barroni (Donald ja Melania Trumpi ühine poeg – toim) elu on laastavate muutuste äärel,» sõnas endine esileedi. Ta lisas, et on tänulik vapratele eriteenistuse agentidele ja õiguskaitseametnikele, kes riskisid oma eluga, et tema abikaasat kaitsta.