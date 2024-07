EKSPERIMENT Riia lennujaamas jõlkuvad taksojuhid püüavad turistidel nahka üle kõrvade tõmmata

Kuigi sarnaselt Tallinnale on ka Riia üritanud saada lahti kliente tüssavatest taksojuhtidest, näitab avalik-õigusliku telekanali LTV eksperiment, et Läti pealinna õhuväravas maanudvatel külastajatel on endiselt suur oht langeda ülemäärast hinda nõudvate petturjuhtide küüsi.