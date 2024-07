Vaikne, nutikas ja kiustatud: Trumpi tulistaja motiivi kohal ripub endiselt küsimärk

Kuigi seni on politsei rääkinud, et ta kasutas poolautomaatset püssi, näitab helianalüüs, et ta võis pruukida kolme relva. Esimesest relvast tegi Crooks kolm, teisest viis lasku ja lõpuks kõlas lask arvatavast kolmandast relvast, ütlesid CNNile Colorado ülikooli riikliku meediakohtuekspertiisi keskuse asjatundjad Catalin Grigoras ja Cole Whitecotton, kes analüüsivad heli- ja videosalvestisi ning pilte.