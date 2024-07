Kristian Jaani Trumpi tulistamisest: kõik on miljon korda läbi harjutatud, aga kahjuks selliseid asju juhtub

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktorina töötav Jaani on aastakümnete jooksul vastutanud paljude riigijuhtide visiitide tõrgeteta toimise eest. Teiste seas on tal suur roll selles, et märkimisväärsete turvaintsidentideta möödus nii 2010. aastal NATO tippkohtumine kui ka 2014. aastal Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama Eesti visiit.