Keenia sarimõrvar tunnistas üles rohkem kui 40 naise tapmise paari aasta jooksul

«Ülekuulamisel tunnistas kahtlusalune, et meelitas lõksu, tappis ja viis prügilasse 42 naise surnukeha. Kõik nad on tapetud ajavahemikus 2022. aastast kuni käesoleva aasta 11. juulini,» ütles ajakirjanikele Keenia kriminaalmenetluste direktor Mohamed Amin. «Meil on tegemist sarimõrvariga, psühhopaadist sarimõrvariga, kellel pole mingit austust elu vastu.»