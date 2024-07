Välisriikides elavad leedukad tulevad koju tagasi. Miks?

Aistis Šlajus kolis Iirimaale viisteist aastat tagasi. Nüüd otsustas ta kogu perega Leetu tagasi tulla. Ta selgitas LRT ajakirjanikele, et sellise valiku põhjus oli eelkõige emotsionaalne ja kantud soovist, et tema lastest kasvaksid leedukad.

«Meie lapsed sündisid Iirimaal. Nähes lapsi sirgumas paguluses saate aru, et süstite neisse rahvusvahelist hoiakut. Kui soovite edasi anda Leedu väärtusi ja hoida sidet perega, peaksite Leetu tagasi pöörduma,» selgitas Šlajus LRT Raadiole. «Meie pere valik oli see, et soovime hoida sidet oma vanematega ja vanemate ning lastelaste vahel.»

Lõunanaabri diasporaad ühendava organisatsiooni Leedu Maailma Kogukond (Lithuanian World Community) eestkõneleja Dalia Henke sõnul on koduigatsus üks peamisi tagasipöördumise põhjuseid. Selle elluviimisel on olulised aga ka kodumaal eesootavad elutingimused, näiteks hea töö ja lastele kooli leidmine.

«Kõige tähtsam on töökoha olemasolu ja see, et lapsed saaksid õppida koolis, kus neid madalama leedu keele oskuse tõttu ei narritaks,» ütles LRT Raadiole Henke. «Praegu saavad välisriikides elavad Leedu lapsed õppida leedu keelt distantsõppe abil. Leedu keelt õpetatakse ka leedukeelsetes koolides, mida üle maailma on ligi 250. Need on kohad, mis võivad julgustada vanemaid või üksikuid lapsi koju naasma.»