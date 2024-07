Trumpi asepresidendikandidaat – poliitilisest tuulelipust Ukraina abi vastane

Toona, 2016. aastal oma läbimurderomaani «Hillbilly Elegy» avaldamise ajal uskus Vance, et Trumpi populistlik poliitika on võlts alternatiiv Ameerika unustatud piirkondi vaevavatele probleemidele. «Küüniline persevest», «Ameerika Hitler» ja «poliitiline heroiin» on vaid mõned tähistajad, mida Vance on Trumpi kohta kasutanud.