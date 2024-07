Pärast mõrvakatset USA endise presidendi Donald Trumpi kampaaniaüritusel on salateenistuse tegevust palju kritiseeritud. Üha suurem hulk vabariiklasi on nõudnud Cheatle'i tagasiastumist.

Cheatle ütles, et tema ülesanne on uurida, mis valesti läks, ja veenduda, et midagi sellist enam korduda ei saaks.