MAOD TALDRIKUL Aasia püütonifarmerid tahavad roomajalihast teha valke ihkaval maailmaturul menuki

Kogu maailmas kasvab nõudlus liha järele, mis siis et traditsiooniliste kariloomade kasvatamine on seotud suure süsinikujäljega, ning kuigi parima alternatiivina neile esitletakse tavaliselt taimseid tooteid, leiab osa teadlasi, et seni on madudest valguallikana asjatult üle vaadatud.