«Nagu Rumeenia parlamendis, kohtuvad siin saatanad,» väitis Șoșoacă sel nädalal kodumaa päevalehele Adevărul. «Ma toon preestri, et pühitseda kontoreid ja kuhu iganes mujale ma pääsen. See on minu õigus usule, minu õigus usku väljendada.»