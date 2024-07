intervjuu Ben Hodges: hetkel, mil Ameerika Ühendriigid lõpetavad Ukraina toetamise, hüppavad riskid Euroopas lakke

Vaatame esmalt NATO Washingtoni tippkohtumist Kiievi pilguga. Milliseid signaale said eelmisel nädalal Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Ukraina rahvas? Tundub, et Zelenskõi ootused olid seekord paremini hallatud kui viimati Vilniuses?

Ma arvan, et Zelenskõi teadis, et kutset liituda ei tule; see oli mitu kuud tagasi selge ja ma usun, et ta nägi seda. Washingtoni tippkohtumise deklaratsioonid olid mõned konkreetsed lubadused Ukraina toetuseks ning muidugi on positiivne ka deklaratsiooni lause, mis teatas Ukraina «tagasipöördumatust» teekonnast NATO poole... Samal ajal jäi üht-teist olulist Ukraina jaoks juhtumata ja see on väga kahetsusväärne. Ühendriikide vastumeelsus tühistada piirangud Ukrainale ATACMSi või muude relvade kasutamiseks sügavamal Venemaal asuvate sihtmärkide vastu on väga nõrk poliitikaotsus.