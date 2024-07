«Ma arvan, et võib-olla on mul siin pädevus, võrreldes teiste valdkondadega,» põhjendas varem pikalt välisministrina töötanud Urmas Paet.

Seda, miks tema teine valik oli saada transpordikomisjoni asendusliikmeks, argumenteeris Paet aga sõnadega: «Esiteks mulle tundub, et kogu ühenduste teema on oluline nii Eestile kui üldse Euroopa mõttes, ja teiseks see ka huvitab mind.»