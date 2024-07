Too dokument iseenesest oli toetusavaldus Ukrainale. Kohe alguses toodi välja ka hukkamõist praeguse eesistujariigi Ungari peaministri tegevusele. Muu seas märgiti, et Ohmatdõti lastehaigla rünnak vahetult pärast Orbáni nn rahumissiooni Moskvasse näitab, et taoline tegevus ei anna tulemusi.